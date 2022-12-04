BİM CEO'su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etti! Bahçeli'ye de son bir sözü var

MHP lideri Bahçeli'nin fahiş fiyatlardan zincir marketleri sorumlu tutmasının ardından BİM ile parti arasında gerilim yaşanmıştı. MHP'lilerden gelen sert açıklamalarının ardından BİM CEO'su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bahçeli'ye yönelik de konuşan Aykaç, "Maksadım asla kendisini kırmak değildi. Kusura bakmasınlar lütfen" dedi. Yaşanan tartışma sonrası BİM hisseleri dün yüzde 5'ten fazla düşerek 123 lira seviyelerine inmişti.

TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, enflasyon etkisiyle oluşan fahiş fiyatlardan zincir marketleri sorumlu tutarak sattığı ürünlere zam yapan zincir marketlerin FETÖ'yle bağlarının araştırılmasını önermişti. Bu açıklamaların ardından Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM CEO'su Galip Aykaç ise "Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz" ifadelerini kullanmıştı.

MHP'DEN SERT TEPKİLER GELDİ

Bu açıklamaların ardından MHP cephesinden sert açıklamalar yapıldı. Aykaç'a "ahlaksız", "edepsiz", "hortumcu" gibi ithamlarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Yıllardır halkın sırtına kene gibi yapıştıkları vatandaşın kanını emen asalaklar, bundan böyle MHP'yi karşılarında bulacak" dedi.

"TUTTUĞUNUZ KÖŞE BAŞLARI MEZARINIZ OLUR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "ülke sevdalısı, davalarının gözü kara yiğitleri" ifadelerini kullandığı ve tahliyesi için büyük çaba sarf ettiği suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Kürşad Yılmaz, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'ı "Seni ve senin gibi sıyırtmaları uyarıyorum; bütün güvendiğiniz güçlerle birlikte hepinize diyorum tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur. Bu sokakları siz siz olun sakın sahipsiz sanmayın" sözleriyle tehdit etti.

GIDA PERAKENDECİLERİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

BİM CEO'su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Aykaç'ın GPD'den istifasına dair açıklaması şöyle oldu: "Son dönemlerde basın ve sosyal medyaya oldukça çarptırılarak gündeme getirilen suçlama ve eleştiriler neticesinde Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etme kararı aldığımı belirtmek isterim.

"İTİBAR ZEDELEME ÇALIŞMALARI ÜLKE EKONOMİSİNE ZARAR VERİYOR"

49 yıllık mesleki tecrübem ile hem tüketicilerimiz hem de sektörümüz için zorlu geçen bu enflasyon sürecinde elimden gelenin hep en iyisini yapmak için gayret gösterdim. Fakat görüyorum ki gerek 30 Kasım 2022'de yaptığım açıklama sonrası, gerekse öncesinde medya ve sosyal mecralarda kasıtlı olarak yürütülen bir takım itibar zedeleme çalışmaları hem şahsıma hem sektöre hem de ülke ekonomisine büyük zarar vermekte. Bilinmesini isterim ki Gıda Perakendecileri Derneği'nin bugüne kadar hiçbir siyasi yapıyla ilişkisi olmamıştır ve yaptığım açıklamaların hiçbiri işini hakkıyla yerine getiren medya ve basın mensuplarına yöneltilmemiştir.

"MAKSADIM ASLA BAHÇELİ'Yİ KIRMAK DEĞİLDİ"

Gündeme getirilen spekülasyonlar sonrası Sayın Devlet Bahçeli'nin hassasiyet gösterdiğini de üzülerek izledim. Maksadım asla kendisini kırmak değildi. Kusura bakmasınlar lütfen.

"AYRILMA KARARI ALDIĞIMI SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTERİM"

Yaklaşık bir ay sonra (Ocak 2023'de) yapılacak Olağan Genel Kurul'da tüzüğümüzdeki iki dönem kuralı gereği görev sürem sona erecektir. Bu süreci bu son gelişmeleri de dikkate alarak derneğimiz üyelerine herhangi bir zarar gelmemesi için, bir ay öncesinden müsaadenizle mevcut görevlerimden ayrılma kararı aldığımı sizlerle paylaşmak isterim.

"CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Bu kararımın, maalesef basına servis edilen ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.'nin dilekçesinde yer alan taleple ve içerikle hiçbir ilgisinin olmadığını özellikle belirtmek isterim. Benden sonra başkanlığı üstlenecek arkadaşımıza başarılar diler ve bundan sonra da tüketicilerimize, yoğun bir rekabet içinde uygun fiyat ve iyi kalitede ürünleri sunmak için canla başla çalışmaya devam edeceğimi bildiririm."

HİSSE DEĞERLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI

Aykaç'ın MHP ile girdiği polemik, BİM'in hisselerine darbe indirdi. 7 Kasım'da 146 TL ile zirveyi gören BİM hisseleri yaşanan tartışma sonrası bugün yüzde 5'ten fazla düşerek 123 lira seviyelerine inmişti.