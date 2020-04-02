Bilim Kurulu Üyesi 'en büyük tehdit' Dedi uyardı !

Bilim Kurulu Üyesi 'en büyük tehdit' Dedi uyardı !

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, insanlarda "Korona korku sendromu" oluştuğunu anlatarak , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) savaşın ve panikle kazanılamayacağına değindi.

evde durulması konusunun altını çizdi ve büük çağrı yaptı , gerekmedikçe sokakta markette bulunulmaması gerektiğini aktardı tavsiyesinde bulundu.

Bu lanet virüsün veba ve tüberküloz gibi algılanmaması, insanların birbirine vebalı gibi yaklaşımda bulunmaması lazım olduğunun altını çizdi Çelik, virüsün ömür boyu insan vücudunda kalmayacağını anlattı kısa sürede ecel olcağını da ekledi.

Çelik, koronavirüse kapılan insanların yüzde 95 iyileşme kaydettiğine dikkat çeken , "Yüzde 5 de yaşlı vatandaşlarımızda ölümüne giden sonuçlar olduğunu biliyor görüyoruz . Bu çok üzücü bir hal. Bizlerin amacı yaşlıların hayatta kalmasını sağlamak. Bunun için de elimizden geleni hep yaptık yapacağız ." dedi.

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