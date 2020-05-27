Bilim Kurulu Üyesi: Aşı bulununcaya kadar önlemler'e Aynen Devam Dedi İşte Detaylar

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş: Aşı bulununcaya kadar önlem ve koruma yöntemleri uygulanacak. Temaslı takibini hiç ara vermeden yapmak, hastalığa karşı etkin başarı elde etmenin tek yolu gibi görünmektedir"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamında aşı bulununcaya kadar önlem ve koruma yöntemlerinin uygulanacağını duyurdu tedbirler aynen devam edeceğini belirtti.

Bu çalışmalar sayesinde kişilerin risk durumları da tespit ediliyor. Salgın sırasında 'çözüm ' aranırken yapılacak ilk iş, , çok güvenilir bir öykü almaktır. Hasta kişilerin kimlerle temas ettiği, nerelerde, ne zaman kaldığı , çevresinde kimlerin bulunduğu gibi birçok soru sorulur, bilgi edinilir . İnfeksiyonun nereden kaynaklandığı olduğu ona yönelik önlemler başlanır . Hastalar olur , izole yapılır . Bu süreçte hasta ile diğer temas edenler de yeralmış olur. Hasta olup olmadıkları incelenenler koruma altına alınmış olur ."



Metintaş, filyasyona benzeyen "temaslı takibi" yönteminin de önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Hasta olan 'A kişisi' tespit edilinceye kadar B ve C isimli iki kişiye bulaştırmış olsun. Eğer B'yi erken tespit eder ve izole eder, diğer kişilerden ayırırsak, onun hastalığı diğer kişilere bulaştırmasını önleriz. Ancak A kişisinin hastalığı bulaştırdığı C kişisini erken tespit edip izole edemezsek C kişisi hastalığı 3 kişiye daha bulaştırır. İşte bunu engellemek için filyasyon yapılır. Hasta kişi, hastalık belirtileri çıkmadan birkaç gün öncesinden başlayarak hastalık süresince kimlerle, ne zaman, nerede, nasıl temas kurduğu açısından sorgulanır, çok sayıda kişi incelemeye alınır. Hastanın temas içinde olduğu kişilerde ayrıca ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi semptom sorgulaması yapılır, semptomu olanlara boğaz veya burun sürüntüsünden PCR testi uygulanır. Ardından tespit edilen hasta temaslıları takip edilir."