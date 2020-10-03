Bilim insanları maskesiz dolaşacağımız tarihi açıkladı

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Korona virüs aşısının bulunması için dünya çapında çalışmalar sürerken, eski normale dönüşte umutları suya düşüren bir açıklama geldi. BBC’de yer alan habere göre, İngiliz bilim insanları aşının 2021 yılı başında bulunsa bile ilk baharda hayatın normale dönmesinin çok zor olduğunu vurguladı.Korona virüs salgınının başlamasından bu yana en merak edilen konu aşının ne zaman bulunacağı ve hayatın ne zaman eski normale döneceği oldu.

UMUTLARI SUYA DÜŞÜREN AÇIKLAMA

Birçok şirketin ve ülkenin aşının bulunması için çalışmaları sürerken, İngiliz bilim insanlarından umutları suya düşürecek bir açıklama geldi. İngiltere’nin önde gelen bilim insanları etkili bir korona virüs aşısının bile ilkbaharda hayatı normale döndürmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

BBC’den James Galleger’ın haberine göre, bilim kuruluşu Royal Society araştırmacıları, olası bir aşının başarılı olma ihtimaliyle ilgili insanlardan gerçekçi olmasını istedi.Bilim insanları, aşının toplu halde uygulanmasının bir yılı bulabileceğini ve kısıtlamaların bu süre içinde kademeli olarak devam edebileceğini belirtti.

MODERNA'NIN CEO'SUNDAN AŞI AÇIKLAMASI

İngiliz bilim insanlarının açıklamasına paralel olarak, ABD’li ilaç devi Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, Financial Times’a yaptığı açıklamada, geliştirdikleri aşının Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından bu yılın sonunda onaylanmasını beklediklerini, ancak aşının Mart sonu ya da Nisan ayından önce genel kullanıma açık olmayacağını belirtti.Bancel, Moderna'nın en erken 25 Kasım'da acil kullanım onayı için başvuruda bulanabileceğini söyleyerek, "Acil kullanım onayının, yaşlılar ile sağlık çalışanları gibi yüksek risk grubunda bulunan insanlara hitap etmeye başlamak için önemli bir tıbbi araç olacağını düşünüyoruz" dedi.Bununla birlikte Bancel, Moderna'nın aşı adayının onayı öncesinde üretim kapasitesini artırmak için çalıştığını sözlerine ekledi:"Gerçekten oyunun önüne geçmeye çalışıyoruz, aşının güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanırsa, acil kullanım için elimizde yeterli aşı olacak."

200'DEN FAZLA AŞI GELİŞTİRİLİYOR

Daha önce benzeri görülmemiş bir hızda gerçekleşen bir süreçte, dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar tarafından virüse karşı koruma sağlamak için 200'den fazla aşı geliştiriliyor. Söz konusu aşıların bir düzine kadarı ise insan deneyleri devam ediyor. Erken deneme verileri, aşıların bir bağışıklık tepkisini tetiklediğini öne sürüyor, ancak aşılarının hiçbirinin Covid-19 karşı tam koruma sağladığı ya da semptomları azaltmak için yeterli olduğu kanıtlanmadı.

AŞI GELİŞTİRME TARİHİ BAŞARISIZLIKLARLA DOLU

Imperial College London Ulusal Kalp ve Akciğer Enstitüsü'nden Dr. Fiona Culley, "Bir aşı, pandemiyi potansiyel olarak sona erdirmek için büyük bir umut sunuyor, ancak aşı geliştirme tarihinin birçok başarısızlıkla dolduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.Dünya genelinde pek çok politikacı ve karar mercii aşının bu yılın sonunda bulunacağı ve önümüzdeki yılın başında kitlesel aşılamanın başlayacağına dair iyimser sözler sarfediyor. Ancak Royal Society raporu, bunun uzun bir süreç olacağı konusunda uyarıda bulundu.Profesör, Nilay Shah, "Aşı mevcut olsa bile, bu bir ay içinde herkesin aşı olacağı anlamına gelmez. Aylar sürebilir, belki yıllar geçebilir. Mart ayında hayat birdenbire normale dönenecek diye bir şey yok” dedi

HAMMADDE YETERSİZ, FİZİKİ ALTYAPI KISITLI

Bununla birlikte, raporda hala aşı geliştirme hususunda büyük zorluklar olduğu kaydedildi. Moderna’nın potansiyel aşısında olduğu gibi RNA bazlı aşıların daha önce hiç seri olarak üretilmediği belirtildi. Araştırmacılar hem aşı hem de cam şişeler için ham madde sorunu ve ülkelerin soğuk zincir altyapısında sorunlar bulunduğunu ve geliştirilen aşılardan bazılarının eksi 80 derecede saklanması gerektiğini aktardı. Profesör Shah, insanları aşılamak için ayrıca on binlerce eğitilmiş yeni personele ihtiyaç duyulacağını da sözlerine ekledi.