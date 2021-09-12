Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu

Bilim dünyasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. 500 milyon yıl önce yaşayan bir canlının fosili, Kanada Rocky Dağları'nda kıyıya vurdu. Bilim insanları, fosil üzerindeki çalışmalarına devam ediyor.

Bilim dünyası ilginç keşiflere imza atmaya devam ediyor. Ancak bu sefer gerçekleştirilen keşif, büyük bir heyecan yarattı. Tam 500 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen bir hayvan türünün fosili,Rocky Dağları'ndaki bir su göletinin kıyısına vurdu. Bilim insanları önemli keşifle ilgili çalışmalarını yoğunlaştırdı.

500 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAMIŞ

Araştırmaya göre yaratık okyanus tabanlarında 500 milyon yıl önce dolaşıyordu. O zamanlar sadece birkaç santimetre uzunluğunda olan diğer deniz canlılarına göre büyük bir hayvandı ve boyu yaklaşık 50 santimetreydi.

"BÜYÜKLÜĞÜ AKILLARA DURGUNLUK VERİYOR"

Royal Ontario Müzesi'nden Richard M. Ivey Omurgasız Paleontolojisi Küratörü ve çalışmanın yazarı Jean-Bernard Caron yaptığı açıklamada "Bu hayvanın büyüklüğü kesinlikle akıllara durgunluk veriyor, bu Kambriyen döneme ait şimdiye kadar bulunan en büyük hayvanlardan biri" ifadelerini kullandı.

HAYVAN PATLAMASI YAŞANDI

540 milyon yıl önce yaşanmaya başlanan Kambriyen dönemde Dünya'da bir hayvan patlaması gerçekleşmişti. Bu hayvanlar arasında Titanokorys gainesi'nin de dahil olduğu ve dış iskelet, parçalı gövde ve uzantılara sahip eklembacaklılar da yer alıyordu.

Dev deniz hayvanının uzaylılara benzer özellikleri vardı: Ananas dilimine benzeyen bir ağız, pençeler ve iri gözler. Fakat göze çarpan şey dikenli bir kubbeye benzeyen "yüzen kafası".

KAFASI VÜCUDUNA GÖRE ÇOK UZUN

Toronto Üniversitesi'nde ekoloji ve evrimsel biyoloji alanında doktora öğrencisi olan ortak yazar Joe Moysiuk yaptığı açıklamada "Kafa vücuda göre o kadar uzun ki, bu hayvanlar neredeyse yüzen kafalar olarak sayılabilir" dedi.

AYNI BÖLGEYE YENİDEN DÖNECEKLER

Titanokorys gainesi büyük, sivri uçlu kafasını yüksek ihtimalle deniz tabanını kazıp avını pençeleriyle yakalamak için kullanıyordu. Yırtıcı hayvan iki yıl önce aynı bölgede bulunan Cambroraster falcatus'a benziyor. Araştırmacılar, miğfer benzeri bir kafası olan yaratığın Star Wars'taki (Yıldız Savaşları) Millennium Falcon uzay gemisine benzediğini söyledi.

Araştırmacılar Titanokorys gainesi'nin daha eksiksiz bir fosilini aramak için gelecek yaz aynı bölgeye geri dönmeyi planlıyor.