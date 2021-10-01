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Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan iki yeni karar

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, bugün verdiği kararda, akademisyenin, jüri değerlendirme raporlarını görmesi yönelik talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan iki yeni karar
01 Ekim 2021 Cuma 17:20

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle iki yeni kararı web sitesinde yayımladı.

İlk karar, jüri raporlarına ilişkindir. Kurul, Dr. Öğretim Üyeliği kadrosuna atanma talebine ilişkin jüri değerlendirme raporlarının ilgilisine verilmesi gerektiğine karar verdi.

İkinci karar ise kamu bankası nezdindeki emekli maaşına bloke konmasına ilişkindir. Kurul, kamu bankası nezdinde bulunan emekli maaşı hesabına konan bloke işlemine dair bilgi ve belge talebinin kabul edilmesi gerektiğini karar verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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