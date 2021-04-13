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Bileti olanlar seyahat edebilecek mi? THY ve Pegasus, yeni kısıtlama sonrası kafa karışıklığını giderdi

Koronavirüse karşı alınan sokağa çıkma yasağı olan saatlerde şehirler arası seyahatlerin kısıtlanmasıyla ilgili Türk Hava Yolları ve Pegasus'tan açıklama geldi. İki kurum da seyahat belgesi olanların uçuşlarını gerçekleştirebileceğini belirtti.

Bileti olanlar seyahat edebilecek mi? THY ve Pegasus, yeni kısıtlama sonrası kafa karışıklığını giderdi
13 Nisan 2021 Salı 23:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından artan koronavirüs vakalarına karşı yeni tedbirleri açıklayıp, "Sokağa çıkma yasağı olan saatlerde, zorunlu haller dışında, şehirler arası seyahate izin verilmeyecek" demişti.

Bu açıklamanın ardından Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, uçuşlara dair duyuru yaptı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."

THY'den yeni kısıtlama sonrası açıklama Açıklaması

PEGASUS'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Pegasus'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan 14 günlük kısmi kapanma sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait belgeleri ile uçuşlarını güvenle gerçekleştirebilirler" denildi.

Bileti olanlar seyahat edebilecek mi? THY ve Pegasus, yeni kısıtlama sonrası kafa karışıklığını giderdi

Şehirler arası seyahate kısıtlama getirildi
Şehirler arası seyahate kısıtlama getirildi

Bileti olanlar seyahat edebilecek mi? THY ve Pegasus, yeni kısıtlama sonrası kafa karışıklığını giderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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