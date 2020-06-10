Beyoğlu’ndaki asker uğurlamasında tehlikeli hareketler

Beyoğlu'nda asker uğurlaması yapan bir grup yolu trafiğe kapattı, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı ve küçük çocuklarla birlikte araçların camından dışarı çıktı.
İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda asker uğurlaması yapan bir grup, trafiği tehlikeye attı.
Diğer sürücülerin korna çalmalarına aldırış etmeyen grup, araçlarından inerek bulvarın Dolapdere istikametini dakikalarca trafiğe kapatarak hem vatandaşları mağdur etti hem de kazaya davetiye çıkardı.
SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR, CAMLARDAN SARKTILAR
Asker uğurlaması yapan kişilerin bulunduğu araçlarda küçük yaştaki çocukların da olduğu ve cam kenarlarına oturarak dışarı salındıkları görüldü. 4 kişilik otomobillere 9-10 kişilik gruplar halinde binerek sosyal mesafe kurallarını da umursamayan bu kişiler, korna çalıp tezahüratlar yaparak tehlikeli yolculuklarına devam etti.
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