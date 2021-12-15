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Beyoğlu'nda asılı Türk bayrağını koparmışlardı: İki kişi adliyeye sevk edildi

Beyoğlu'ndaki Karaköy Yeraltı Çarşısı'nda asılı Türk bayrağını kopardıkları gerekçesiyle yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğeri adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'nda asılı Türk bayrağını koparmışlardı: İki kişi adliyeye sevk edildi
15 Aralık 2021 Çarşamba 00:17
İstanbul'da, Beyoğlu Karaköy Yeraltı Çarşısı'nda iki gün arka arkaya çarşıda asılı bulunan Türk bayrağı koparıldı.

BAYRAĞI YIRTIP YERE ATTILAR
İlk olayda bayrağı olduğu yerden söküp alan turist grubu yırtarak yere attı. Grup, tepkiler sonucu olay yerinden kaçtı.

İkinci olaya sebebiyet veren adam ise esnafın elinden kurtulamayarak meydan dayağı yedi.



2 TURİST GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bayrağı koparan 3 turistten ikisini gözaltına aldı.

BİRİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan M.L.M.A isimli kişinin, bayrağımıza herhangi bir olumsuz hareketi olmadığından serbest bırakılırken, E.K. ise “Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi.

1 KİŞİ YURT DIŞINA KAÇTI
Olaya karışan üçüncü şüpheli R.C.M.'nin, olayın hemen ardından yurt dışına çıktığı öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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