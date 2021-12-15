Beyoğlu'nda asılı Türk bayrağını koparmışlardı: İki kişi adliyeye sevk edildi

BAYRAĞI YIRTIP YERE ATTILAR

2 TURİST GÖZALTINA ALINDI

BİRİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

1 KİŞİ YURT DIŞINA KAÇTI

İstanbul'da, Beyoğlu Karaköy Yeraltı Çarşısı'nda iki gün arka arkaya çarşıda asılı bulunan Türk bayrağı koparıldı.İlk olayda bayrağı olduğu yerden söküp alan turist grubu yırtarak yere attı. Grup, tepkiler sonucu olay yerinden kaçtı.İkinci olaya sebebiyet veren adam ise esnafın elinden kurtulamayarak meydan dayağı yedi.Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bayrağı koparan 3 turistten ikisini gözaltına aldı.Gözaltına alınan M.L.M.A isimli kişinin, bayrağımıza herhangi bir olumsuz hareketi olmadığından serbest bırakılırken, E.K. ise “Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi.Olaya karışan üçüncü şüpheli R.C.M.'nin, olayın hemen ardından yurt dışına çıktığı öğrenildi.