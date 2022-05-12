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Beyninde tümör mü var? Hastanedeki görüntüsüyle sevenlerini üzen CZN Burak sessizliğini bozdu

CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir'in sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları sevenlerini üzdü. Bazı haber sitelerinde Özdemir'in beyninde tümör olduğu iddiaları ortaya atıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özdemir, "Lütfen asılsız haberlere, paylaşımlara itibar etmeyiniz" dedi.

Beyninde tümör mü var? Hastanedeki görüntüsüyle sevenlerini üzen CZN Burak sessizliğini bozdu
Kamusaati
Kamusaati
12 Mayıs 2022 Perşembe 20:32

TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla fenomen olan ve ' Czn Burak' lakaplı ünlü işletmeci Burak Özdemir'le ilgili sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar büyük yankı uyandırdı.

BEYNİNDE TÜMÖR MÜ VAR?

Bir hastanede çekilen fotoğraf kareleri sonrası bazı haber sitelerinde Burak Özdemir'in beyninde tümör olduğu iddiaları ortaya atıldı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran iddia sonrası gözlerin çevrildiği Özdemir, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Özdemir açıklamasında, "Herkese merhabalar, güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Kötü bir durum yok. Lütfen asılsız haberlere, paylaşımlara itibar etmeyiniz. Teşekkür ederiz, iyi ki varsınız. En güzel bağ sevgidir" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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