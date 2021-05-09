'Beyaz Cennet' Pamukkale turistlere kaldı

Pamukkale, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf olan turistlerin akınına uğradı. Travertenler üzerinde yürüyen turistler, doğal güzelliğin tadını çıkardı.

Denizli'de, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf tutulan turistler, güneşli havada Pamukkale'nin keyfini çıkardı.

Travertenleri, antik kenti ve şifalı sularıyla dünyaca ünlü şehir, pandemi kapsamında alınan tedbirler nedeniyle turistlere kaldı.

BEYAZ CENNET HAYRAN BIRAKTI

Bölgede etkili olan güneşli havayı fırsat bilen turistler travertenlerde gezip, güneşlendi. Turistler, antik havuza girmeyi de ihmal etmedi.

Eşsiz ortamın tadını çıkartan ziyaretçiler, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştirdi.

Ukranya'dan ailesiyle gelen Avgustin Zelay ilk kez ziyaret ettiği Pamukkale'yi çok beğendiğini dile getirerek, "Burası fotoğrafta görüldüğünden daha güzel. Harika bir yermiş. Pamuk gibi travertenlerde yürürken sanki kendimi bulutların üzerinde hissettim." dedi.