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Beştepe'de yeni anayasa hazırlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa hazırlığı çerçevesinde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Beştepe'de görüşme gerçekleştirdi.

Beştepe'de yeni anayasa hazırlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi
05 Şubat 2021 Cuma 01:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bugün iki kritik görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE NELER VAR

Saat 15.30'da başlayan görüşme 1 saat sürdü.

İki liderin gündeminde iç ve dış politikaya dair başlıklar yer aldı.

Yeni anayasa hazırlığı, Pençe-Kaplan Harekatı, Libya'daki son durum ve iç siyasetteki gelişmeler, tüm başlıkları ile enine boyuna görüşüldü.

Erdoğan gün içindeki bir diğer görüşmesini de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile gerçekleştirdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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