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Beşiktaş'ta koronalı şoför direksiyon başında yakalandı

Korona virüslü otobüs şoförü, karantinada olması gerekirken Beşiktaş’ta sefer yaptığı sırada denetim yapan ekiplere yakalandı. Vatandaşları tehlikeye atan şoför, kendisini görüntüleyen basın mensubuna, “İstersen soyunayım bir de gel öyle çek, sen niye buradasın” diyerek tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta koronalı şoför direksiyon başında yakalandı
26 Kasım 2020 Perşembe 12:52

Korona virüs önlemleri kapsamında Beşiktaş'ta denetim yapan polis ekipleri bir otobüsü durdurdu. Edinilen bilgiye göre otobüs şoförünün durumunu HES koduna bakarak kontrol eden ekipler, şoförün pozitif olduğunu gördü. 41E numaralı otobüs şoförü Eyüp K. karantina sürecinin bittiğini iddia ederken, uygulamada karantina süresinin dolmadığı görüldü. Bunun üzerine ekipler, otobüsteki yolcuları araçtan indirirken sağlık ekiplerine haber verdi. Karantinada olması gerekirken aracına aldığı vatandaşları tehlikeye atarak dışarı çıkan şoför, kendisini görüntüleyen basın mensubuna da tepki gösterdi. O anlar ise kameraya yansıdı. Ekipler şoförün karantina da olması için evine gönderilmesini sağlarken otobüsün içerisi de dezenfekte edilecek.

“İstersen soyunayım bir de gel öyle çek”

Karantinada olması gerekirken dışarıya çıkan ve kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösteren Otobüs şoförü Eyüp K., “İstersen soyunayım bir de gel öyle çek, hala daha uzatıyorsun. Sen niye buradasın” diyerek tepki gösterdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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