EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Şenol Güneş ile anlaşmaya varıldı. Siyah-beyazlıların 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı deneyimli hocayı, kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu
Kamusaati
Kamusaati
26 Ekim 2022 Çarşamba 23:02

Beşiktaş yönetimi bu akşam yaptığı toplantıda teknik direktör için son kararını verdi. Siyah-beyazlıların yeni hocası Şenol Güneş oldu.

Valerien Ismael'i görevden alan Beşiktaş, yeniden Şenol Güneş'i takımın başına getirdi. Siyah-beyazlılar deneyimli hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Şenol Güneş, siyah-beyazlıların bu hafta oynayacağı Ümraniyespor maçında takımın başında olacak.

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı. Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.

Beşiktaş'ta 2 şampiyonluğunun yanı sıra Şenol Güneş, siyah-beyazlıların başında Avrupa'da da önemli başarılara imza attı. Deneyimli hoca 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde namağlup üst tura çıkarmıştı. Öte yandan Kara Kartal, Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi
İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi
0
Danıştay’dan meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili açıklama
Danıştay’dan meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili açıklama
0
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinde mermi bulundu
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinde mermi bulundu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.