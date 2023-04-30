bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0

Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Saiss, Amir ve Aboubakar kaydetti. Aslan'ın tek sayısı Icardi'den geldi. Beşiktaş zirve için umutlanırken, lider Galatasaray, Vodafone Park'ta yara aldı.

Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti
Kamusaati
Kamusaati
30 Nisan 2023 Pazar 23:30

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı.

Galatasaray, 20. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle maçta öne geçti. Ligin ilk yarısında 2-1 kazandıkları maçta 2 gol atan Arjantinli forvet, Beşiktaş'ı deplasmanda da boş geçmedi.

Siyah-Beyazlılar, korner organizasyonunda golü buldu. Beşiktaş, Saiss'in kafa golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Derbide gol atan Romain Saiss, Süper Lig'de ilk golünü Galatasaray'a karşı attı. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılara karşı oynadıkları daha önceki maçta da asist yapmıştı.

Maçın ikinci yarısı da karşılıklı ataklarla başladı. 58. dakikada Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'ı öne geçirdi. Muslera'nın verdiği kısa pasta Amir'den baskı yiyen ve topu kaptıran Oliveira, gole sebebiyet verdi.

Beşiktaş, 90+4'te Vincent Aboubakar'la skoru 3-1'e getirdi. Kamerunlu forvet ceza sahası içinde çaprazdan yaptığı sert vuruşla Muslera'yı çaresiz bıraktı. Beşiktaş 3-1'lik skorla maçtan galip ayrıldı.

Lider Galatasaray, önümüzdeki hafta Başakşehir'i konuk edecek. Beşiktaş ise önümüzdeki hafta deplasmanda Antalyaspor'la oynayacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Aile sağlığı Çalışanlarına kadro var mı?, ASM çalışanlarına kadro verilecek mi? MÜJDE GELİYOR
Aile sağlığı Çalışanlarına kadro var mı?, ASM çalışanlarına kadro verilecek mi? MÜJDE GELİYOR
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT, Suriye'de DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT, Suriye'de DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
0
Pervin Buldan açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı bir gereklilikti
Pervin Buldan açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı bir gereklilikti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.