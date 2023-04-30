Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti

ASM grup elemanlarına kadro var mı?, Aile sağlığı elemanı olarak nitelendirilen Aile hekimliği bünyesinde çalışan hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenleri kadro bekliyor. Kamu bünyesinde sözleşmeli olarak hizmet veren ASM çalışanları sık sık kadro isteklerini dile getiriyor. Peki, ASM grup elemanlarına kadro var mı, seçimden önce ASM çalışanlarına kadro verilecek mi?