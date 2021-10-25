0
resmi tatiller
resmi tatiller
0
ekimpersonel
ekimpersonel
0
uyar
uyar
0
0
0
askeri personel
askeri personel
0
yıllık izin
yıllık izin
0
0
0
kpss2021
kpss2021
0
iş kanunu
iş kanunu
0

Beşiktaş - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 10. haftasında, 17'şer puanlı iki takım Beşiktaş ve Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
25 Ekim 2021 Pazartesi 10:26

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, derbi maçta karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Beşiktaş-Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da beşer galibiyet ile ikişer beraberlik ve yenilgi sonucunda 17'şer puan topladı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou, derbide görev yapamayacak.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, derbinin kadrosunda yer alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Mohamed


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber