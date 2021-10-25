Beşiktaş - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 10. haftasında, 17'şer puanlı iki takım Beşiktaş ve Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, derbi maçta karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Beşiktaş-Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da beşer galibiyet ile ikişer beraberlik ve yenilgi sonucunda 17'şer puan topladı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou, derbide görev yapamayacak.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, derbinin kadrosunda yer alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Mohamed