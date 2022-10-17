BES İptali 2023: Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?, Bankaların BES İptal Numaraları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) nasıl iptal edilir?, BES İptal Edince Para Geri Gelir Mi?, Bes nasıl iptal edilir?, BES İptal Telefon Numaraları, Bireysel Emeklilik İptalinde Para İadesi Kaç Günde Yapılıyor?,

Bes Hesaplama Nasıl Yapılır? Bireysel Emeklilikte Getiri Ve Kesinti Hesaplama Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir, Faydaları Nelerdir? Bes Avantajları Ve Dezavantajları Nelerdir? BES nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi yaş sınırı kaç? vivaSa BES İptali Nasıl Yapılır?

Bireysel Emeklilik İptali 2023

Bireysel Emeklilik kişilerin çalışma hayatında yaptıkları tasarrufun yatırıma dönüştürülerek emeklilik dönemlerinde refah bir yaşam sürmek için gelir sağlayan özel bir emeklilik sistemedir. Yüzde 25 oranında devlet katkısı bulunur. Sistemden çıkmak isteyenler için iptal işlemi yapılabilir. İstenilen zamanda yapılabilen BES iptali sistem için başvurulmuş olan banka ya da sigorta şirketi ile irtibata geçerek yapılabilir. Her şirketin kendine özel iptal etme süreci bulunur. Telefon, SMS veya müşteri hizmetlerinden tuşlama yaparak iptal süreci başlatılabilir.

Garanti BES İptali Nasıl Yapılır?

BES iptali mobil bankacılık yöntemi, telefon ile, SMS yolu ile veya Garanti şubesine giderek yapılabilir. BES’i telefondan iptal etmek istiyorsanız saat 17:00'a kadar 444 0 336 numarayı arayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Garanti BBVA Emeklilik Mobil uygulamasını telefonunuza indirerek uygulamaya girin. T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi doğru bir şekilde giriniz. Sağ üst kısımda yer alan menü kısmına tıklayın. Menüden BES ayarlarını seçiniz. BES sözleşmeden ayrılma butonuna tıklayınız. İptal etme işleminize devam edin.

AvivaSa BES İptali Nasıl Yapılır?

AvivaSa BES iptali 444 11 11 numaralı çağrı merkezini arayarak süreç başlatılabilir. AvivaSa müşteri temsilcileri, BES cayma hakkını kullanmak isteyen müşterinin adresine çeşitli evraklar gönderir. Kişinin, gönderilen bu evrakları eksiksiz bir şekilde doldurması ve imzalayıp AvivaSa'ya geri göndermesi gerekir. Sistemden çıkmak isteyenler, kendileri BES iptal dilekçesi yazabilir veya AvivaSa şubelerindeki müşteri temsilcilerinden alacakları AvivaSa BES iptali formunu doldurabilirler.

Yapı Kredi BES İptali Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi BES iptali için yapılacak işlemlerden birincisi, bir banka şubesine gitmek. Yanınızda götürdüğünüz kimliğiniz ve verilen iptal formu doldurup teslim ettiğinizde iptal süreciniz başlamış olur. Bir diğer yöntem ise SMS yoludur. Bunun için 2202'ye kısa mesaj yollayarak işlemler başlatılabilir. Ancak telefon numaranızın güncel olması da gerekir. Mesaj T.C kimlik numaranız ve doğum tarihinizi içeren bilgilerden oluşmalıdır. Bir diğer yöntem ise müşteri hizmetleridir. Yapı Kredi 444 0 444 veya 0850 222 0 444 numaralarını aramalısınız. Sesli yanıt sistemi yönlendirmelerine uyarak bir müşteri temsilcisine ulaşabilir dilediğimiz işlemi yaptırabilirsiniz.

Ziraat Bankası BES İptali Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası BES iptal iletişim numarasını arayarak Ziraat BES iptal işlemi talebinizi iletin. Bunun için 0850 202 20 20'yi aramalısınız. Diğer yöntem ise internet şubesinden iptal yöntemidir. Bunun için öncelikle Türkiye Hayat Emeklilik internet şubesine giriş yapmanız ve "Online İşlemler" menüsüne tıklayarak "Bireysel" işlemleri seçmeniz gerekir. Ardından açılan sayfada bireysel emeklilik hesabı sorgulaması yaptıktan sonra işlemlerinize devam edebilirsiniz. Mobil bankacılık üzerinden de BES iptal işlemi yapılabilir. Ana menü üzerinden "Değişiklikler ve Talepler" menüsüne tıklayın ardından Otomatik katılımlı sözleşmeler sayfasına gelerek BES Cayma Talebi menüsü üzerinden iptal işleminizi başlatın.

Akbank BES İptali Nasıl Yapılır?

Akbank BES iptali için 0216 444 11 11'i arayarak işlemleri başlatabilirsiniz. En yakın Akbank şubesine kimlik belgenizle giderek Akbank AvivaSa bireysel emeklilik iptali gerçekleştirebilirsiniz. BES iptal dilekçesini Akbank şubesinde doldurduktan sonra çağrı merkezinden iptal talebinde bulunabilirsiniz.

Halkbank BES İptali Nasıl Yapılır?

Halkbank BES iptal etme işlemlerini SMS üzerinden yapmanız mümkün. Bunun için 2560'a "AYRILMA TCKN" şeklinde mesaj oluşturup gönderin. Mesajın iletildiğine dair bir geri dönüş alacaksınız. Bu mesaja "EVET" cevabı verdiğinizde işleminiz tamamlanacaktır. Telefonla iptal etmek için 0850 800 44 00 ve 0850 800 44 01 numaralarından bir tanesini aramanız gereklidir. Ya da Halkbank Emeklilik sitesinden istenen bilgileri girmeniz gerekir. Sisteme giriş yaptıktan sonra Otomatik Katılım sekmesinde gidin. Değişiklik Talepleri" menüsüne tıklayarak ilerleyiniz. Daha sonra "Ayrılma Talebi" menüsüne tıklayarak kaydetme işlemini yapın.

BES İptal Telefon Numaraları

AkbankBES İptali: 444 25 25

ING BES iptali: 444 1 666

Ziraat Bankası BES iptali: 0850 222 97 00

Garanti Bankası BES iptali: 444 0 336

Yapı Kredi BES iptali: 0850 222 0 444

Denizbank BES iptali: 0850 222 0 800

TEB BES iptali: 0850 200 0 666

Halkbank BES iptali: 0850 222 0 400

Vakıfbank BES iptali: 444 92 37

Türkiye Finans BES iptali: 0850 222 22 44

Finansbank BES iptali: 0850 222 0 900

İş Bankası BES iptali: 0850 724 55 00

HSBC BES iptali: 0850 211 0 111

AvivaSA: 444 11 11

Anadolu Hayat: 0850 724 55 00

AXA Hayat Emeklilik: 0850 250 99 99

BES İptal Edince Para Geri Gelir Mi?

Müşterisi olduğunuz firmanın BESmüşteri hizmetlerineiptaltalebinizi ilerek sisteme yatırılan paranızı geri iade alabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik İptali Kaç Gün Sürer?

Bireysel EmeklilikSistemi'nde ayrılma talebinizin ardından yasal süreler içerisinde bu fonların satışı gerçekleşir. Erken çıkış işlemleriniz debireysel emeklilikçıkış işlemleri için yasal süre olan 20 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Bireysel Emeklilik İptalinde Para İadesi Kaç Günde Yapılıyor?

Bireysel emeklilik iptalinde para iadesi ortalama 10-15 iş gününde yapılmaktadır.