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Berber ve kuaförlerin çalışma şartları belli oldu!

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Karakaş: 11 Mayıs'ta tekrar faaliyete geçecek berber, kuaför ve güzellik salonları sürece hazır. Tüm iş yerleri randevu sistemi ile çalışacak. Müşterilere galoş, maske ve eldiven verilecek

Berber ve kuaförlerin çalışma şartları belli oldu!
06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:32

Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyona bağlı tüm meslek mensuplarının yeniden

faaliyete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Üyelerini gerekli hazırlıkları yapmaları için önceden uyardıklarını ifade eden Karakaş, bu kapsamda ihtiyaç duyulan tedbirleri almak için 4 günleri olduğunu ve bu zamanı

güzel değerlendireceklerini dile getirdi.

Karakaş, 11 Mayıs itibarıyla açılacak işletmelerin alacakları tedbirleri 9 ana başlık altında belirlediklerini belirterek, öncelikle tüm iş

yerlerinin randevu sistemi ile çalışacağını, iş yerinde mutlaka ateş ölçer bulunacağını bildirdi.

Bayram Karakaş, kapıdan giren her müşterinin ateşinin ölçüleceğini ve bu ölçümlerin bir forma kaydedileceğini söyledi.

Müşterilere galoş, maske ve eldiven verileceğini anlatan Karakaş, işletmelerde mutlaka dezenfektan bulunacağını, havlu, peçete gibi ürünlerin de tek kullanımlık olacağını aktardı.

Ustaların kesinlikle maske takacaklarını belirten Karakaş, şunları kaydetti:

"Kuaförlerde tek kullanımlık manikür, pedikür kitlerinden olacak. Müşteriler malzemelerini ya kendileri getirecek ya da tek kullanımlık malzemeler kullanılacak. Ruj, fondöten birden fazla kişiye kullanılmayacak. Herkesin kullandığı ürün ayrı olacak."

Karakaş, çalışanların 2 beyaz iş önlüğü olacağını, bunların her akşam 60 derece sıcaklıkta yıkanacağını ve ütüleneceği bildirdi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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