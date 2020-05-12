Berber ve kuaförlerde zam yapıldı mı? 11 Mayıs 2020 De 50 Günün Ardından Açılan Berberler Zam Yaptı İddası Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş: 'Kamuoyunun, kaynağı belli olmayan asparagas haberlere itibar etmemesini özellikle istirham ediyorum''.

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, bazı basın yayın organlarında yer alan zam haberlerinin doğru olmadığını bildirdi.



Karakaş, açıklamasında, bazı internet haber sitelerinde kendisine ithaf edilen, '11 Mayıs itibariyle kuaför, berber ve güzellik salonları gelir kayıplarından dolayı ücretlerinde yüzde 40 artış yapacaklardır.' ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ve hiçbir basın yayın organına böyle bir açıklamada bulunmadığının altını çizdi.



Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süreliğine ara veren ve bugün itibariyle yeniden çalışmaya başlayan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının verdikleri hizmetlerin fiyatları hakkında, kaynağı belli olmayan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Karakaş, şunları kaydetti:



'Biz isterdik ki, bugünü Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu işletmecileri olarak bayram ilan ederken tüm tüketicilerimizle beraber kontrollü normal hayata geçişin ne denli önemli olduğunu birlikte değerlendirelim. Kamuoyunun, kaynağı belli olmayan asparagas haberlere itibar etmemesini özellikle istirham ediyorum. Ne sektör çalışanlarımızı zan altında bırakalım, ne de tüketicilerimizin hakkını gasp edelim.' TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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