Berat Kandili mesajları! 2022 En güzel Berat Gecesi Mesajları, Berat Gecesi Okunacak Dualar Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek. 17 Mart'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili Berat Ne Demek Dinimizdeki Anlamı Nedir? Sevdiklerine bu özel gecede mesaj göndermek isteyenler en güzel 'Berat Kandili mesajlarını' araştırıyor. İşte bugüne özel en anlamlı, güzel, resimli Berat Kandili mesajları...
Berat Kandili mesajları! 2022 En güzel Berat Gecesi Mesajları, Berat Gecesi Okunacak Dualar
Berat Kandili mesajları! 2022 En güzel Berat Gecesi Mesajları, Berat Gecesi Okunacak Dualar Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek. 7 Mart'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili Berat Ne Demek Dinimizdeki Anlamı Nedir? Sevdiklerine bu özel gecede mesaj göndermek isteyenler en güzel 'Berat Kandili mesajlarını' araştırıyor. İşte bugüne özel en anlamlı, güzel, resimli Berat Kandili mesajları...
Berat Kandili ne demek;
Berat Gecesinin Kadilinin Faziletleri
Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Ülkemizi, devletimizi, milletimizi ve bütün insanlığı bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine BERAT'A çıkar YARABBİM Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandilli'nin tüm Müslümanlara ve insanlığa sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederim.
Berat’; temize çıkmak, ferahlayıp kurtulmaktır.Allah'ım ruhumuzu feraha çıkar, karanlık perdelerimizi ‘Berat’ ile kaldır.
Şaban ayının 15.gecesi Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir: -Tevbe eden yok mu? Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu?Sağlık ve afiyet vereyim. "Ne isteyen varsa vereyim."
Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifaâ dileyen yok mu; şifâ vereyim. " "Allah Teâlâ Şaban'ın onbeşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. Kandilimiz Mübarek Olsun
Allâh'ım; Verdiğine , vermediğine, Sevdirdiğine, sevdirmediğine, Bize nasip ettiğin dayanma gücüne, Dilimizden düşmeyen şükrüne, Ve sana layık olamadığımız halde, bize gösterdiğin merhametine binlerce kez şükürler olsun...
Ya Rabbim bize nasibin, gecenin ve sabahın en hayırlısıdan ver. Dua ettiklerimizin de yüzünü güldür. Bize vazgeçenlerin hüznünü değil, sabredenlerin mutluluğunu yaşat. Senin her şeye gücün yeter. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun
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