Berat Kandili mesajları! 2022 En güzel Berat Gecesi Mesajları, Berat Gecesi Okunacak Dualar Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek. 17 Mart'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili Berat Ne Demek Dinimizdeki Anlamı Nedir? Sevdiklerine bu özel gecede mesaj göndermek isteyenler en güzel 'Berat Kandili mesajlarını' araştırıyor. İşte bugüne özel en anlamlı, güzel, resimli Berat Kandili mesajları...

Berat Kandili mesajları! 2022 En güzel Berat Gecesi Mesajları, Berat Gecesi Okunacak Dualar

Berat Kandili mesajları! 2022 En güzel Berat Gecesi Mesajları, Berat Gecesi Okunacak Dualar Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek. 7 Mart'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili Berat Ne Demek Dinimizdeki Anlamı Nedir? Sevdiklerine bu özel gecede mesaj göndermek isteyenler en güzel 'Berat Kandili mesajlarını' araştırıyor. İşte bugüne özel en anlamlı, güzel, resimli Berat Kandili mesajları...

Berat Kandili ne demek;

İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır. Berat, Arapça'da temize çıkma anlamına gelir.

Berat Gecesinin Kadilinin Faziletleri

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Ramazan ayının müjdecisi, Mü'minlerin rahmet, bereket ve mağfiret gecesi olan #BeratKandili ’nin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Berat gecemiz mübarek olsun.

''En güzel yerlerde, En doğru insanlarla yollarımızın kesişmesi. Ve her zaman en iyisinin değil, En hayırlısının karşımıza çıkması dileğiyle.'' Kandilimiz Mübarek Olsun #BeratKandili

ALLAH'ım sen affedicisin affı seversin biz aciz kullarını da affeyle. #BeratKandili 'miz mübarek olsun.

‘Bu düştüğüm dipsiz kuyudan çıkmak için bana bir imkân ver Ya Rabbi.‘’ Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Ramazan ayının müjdecisi, af ve rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu gecenin İslam alemine huzur, rahmet ve bereket olarak tecelli etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ederiz.

İlahi rahmetin tecelli ettiği rızık ve şifa kapılarının açıldığı sonsuz ikramların bahşedildiği Ramazanı Şerif ayının müjdecisi #BeratKandili mübarek olsun Rabbim dünya üzerine çöken korku elem ve keder bulutlarını üzerimizden atsın aydınlık güzel gelecekler nasip etsin inşaAllah

Ülkemizi, devletimizi, milletimizi ve bütün insanlığı bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine BERAT'A çıkar YARABBİM Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandilli'nin tüm Müslümanlara ve insanlığa sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederim.

Mübarek Berat Gecesi'nin tüm Müslümanlara ve insanlığa sağlık ve esenlik getirmesini temenni ediyor, dünyamızda yaşanan sıkıntılardan kurtuluşa vesile olmasını diliyorum. Kandil gecemiz gariplere, sahipsizlere uzatılan ellerle dolsun. #BeratKandili ’niz mübarek olsun.

Berat’; temize çıkmak, ferahlayıp kurtulmaktır.Allah'ım ruhumuzu feraha çıkar, karanlık perdelerimizi ‘Berat’ ile kaldır.

Şaban ayının 15.gecesi Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir: -Tevbe eden yok mu? Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu?Sağlık ve afiyet vereyim. "Ne isteyen varsa vereyim."

Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifaâ dileyen yok mu; şifâ vereyim. " "Allah Teâlâ Şaban'ın onbeşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. Kandilimiz Mübarek Olsun

Allâh'ım; Verdiğine , vermediğine, Sevdirdiğine, sevdirmediğine, Bize nasip ettiğin dayanma gücüne, Dilimizden düşmeyen şükrüne, Ve sana layık olamadığımız halde, bize gösterdiğin merhametine binlerce kez şükürler olsun...

Ya Rabbim bize nasibin, gecenin ve sabahın en hayırlısıdan ver. Dua ettiklerimizin de yüzünü güldür. Bize vazgeçenlerin hüznünü değil, sabredenlerin mutluluğunu yaşat. Senin her şeye gücün yeter. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun

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