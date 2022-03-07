Berat Albayrak'ın kitabı çıktı

Berat Albayrak, “Burası Çok Önemli!” isimli bir kitap çıkardı. Kitabın cuma günü itibarıyla satışa çıkacağı duyuruldu.

Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki görevinden ayrıldıktan sonra Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerini aktaracağı bir kitap hazırlığına girmişti.

Berat Albayrak, uzun süren çalışmalarının ardından kitabına son noktayı koydu.

Albayrak'ın kitabıyla ilgili Turkuvaz Kitap'tan bugün bir duyuru yapıldı.

ALBAYRAK'IN KİTABI ÇIKTI

Yayınevi, Albayrak'ın “Burası Çok Önemli!” isimli kitabını çıkardığını açıkladı.

Twitter'dan yapılan duyuruda, "Berat Albayrak tarafından kaleme alınan “Burası Çok Önemli!” cuma günü tüm kitapçılarda" denildi.

CUMA GÜNÜ SATIŞTA

11 Mart Cuma gününden itibaren satışa çıkarılacak kitabın fiyatı 40 TL olarak belirlendi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLARAK ARTIK KÖPRÜYÜ GEÇTİK"

Kitabın tanıtım bülteninde şu ifadelere yer verildi;

"Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik. Evet! Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik. Çok da uzun bir süre kalmadı; 2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz... Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak. Tarihten aldığı büyük mirasla... Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla... Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle... Sahip olduğu güçlü liderlikle... Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle... Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır."