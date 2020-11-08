Berat Albayrak, bakanlık görevinden istifa etti mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. istifa haberi doğru mu ?

Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak'ın resmi Instagram hesabından istifa açıklaması yapıldı.

Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, gerekçe olarak sağlık sorunları gösterildi.

BERAT ALBAYRAK'IN TWİTTER HESABINA ULAŞILAMADI

Ayrıca yapılan paylaşımda Berat Albayrak'ın, bundan sonraki süreçte zamanını anne babası, eşi ve çocuklarını ayıracağı açıklandı.

Instagram'dan yapılan bu paylaşım sonrası, Berat Albayrak'ın Twitter hesabına ulaşılamadığı görüldü.

Konuya ilişkin bakanlıktan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BERAT ALBAYRAK'IN INSTAGRAM HESABINDAN YAPILAN İSTİFA PAYLAŞIMI

Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Enerji'de olduğu gibi Ekonomi'de de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşaallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.

"BENİMLE BU ZOR AMA KUTSAL YÜKÜ TAŞIYAN MESAİ ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yalın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler.

At izinin iti izine karıştığı, Hak ve batık ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun. Türkiye tarihindeki belkide en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yılık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun.

Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın.

Sonumuzu hayreylesin...

Berat Albayrak"