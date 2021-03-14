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Benzinle kendini yakmaya çalışan şahsı çevredeki vatandaşlar kurtardı

Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, kent meydanında üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı. Pantolonun tutuştuğu sırada çevredeki vatandaşların fark ettiği vatandaş, uzun boğuşmanın ardından kurtarıldı.

Benzinle kendini yakmaya çalışan şahsı çevredeki vatandaşlar kurtardı
14 Mart 2021 Pazar 17:16

Sivas'ta saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.K., elinde benzin dolu şişeyle kent meydanına geldi. Daha sonra M.K., benzini üzerine ve yere dökerek ateşe verdi.

Benzinle kendini yakmaya çalışan şahsı çevredeki vatandaşlar kurtardı

ALEVLERİ SÖNDÜRMEYE ÇALIŞANLARLA BOĞUŞTU

Pantolonu yanmaya başlayan M.K.'ye çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Alevleri söndüren vatandaşlar ile M.K arasında yerde boğuşma yaşandı. Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İhbar üzerine bögleye gelen sağlık ekipleri, tedbir amaçlı M.K.'yi Sivas Numune Hastanesi'ne götürdü. M.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"ARKADAŞLARLA ÜZERİNE ATLADIK"

M.K.'ye müdahale eden vatandaşlardan Burak Yiğit (26), "Arabayla yoldan geçerken bir anda elinde benzin bidonu ile adamı fark ettik. Benzini döküp yaktı. Pantolonu falan tutuştu. Arkadaşlarla üzerine atladık. Biraz daha geç kalmış olsaydık kendini yakardı" dedi.

Benzinle kendini yakmaya çalışan şahsı çevredeki vatandaşlar kurtardı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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