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Benzine zam geliyor

16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzine zam geliyor
Kamusaati
Kamusaati
17 Ağustos 2023 Perşembe 00:27

Brent petrol ve KDV ile ÖTV zammının etkileri sürüyor.

Gelen zamlardan ise en fazla akaryakıt sektörü etkileniyor.

Sürücüler tarafından yakından takip edilen fiyatlar, hafta boyunca sık sık değişikliğe uğruyor.

Son olarak brent petrol 85.79 dolar seviyesinde ölçüldü.

Motorin zamlandı

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor.

En son 11 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1,80 TL'lik zam gelmişti.

Benzine zam geliyor

Şimdi ise gözlerin çevrildiği benzinde fiyat değişikliği bekleniyor.

Buna göre; 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruşluk zam gelmesi tahmin ediliyor.

Motorin grubunda ise yeni bir değişiklik bulunmuyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 36.16 liradan satılıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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