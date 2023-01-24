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Benzine zam geliyor 24 Ocak 2023

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 25 kuruş zam bekleniyor.

Benzine zam geliyor 24 Ocak 2023
Kamusaati
Kamusaati
24 Ocak 2023 Salı 13:44

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın bir etkisi de akaryakıt sektörüne oldu.

Bu nedenle akaryakıt sektöründe iniş ve çıkışlı dalgalanmalar devam ederken, yaşanan hareketlilik pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol 87,60 dolara yükselirken, döviz kurundaki artış da sektöre doğrudan etki ediyor.

İndirim ve zam haberleri de özellikle sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Benzine 1 lira 25 kuruş zam

Son olarak sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre zam haberlerine, bir yenisi daha ekleniyor.

Gece yarısı itibariyle benzine 1 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 23,15 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,41 liradan satılıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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