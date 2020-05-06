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Benzine ve mazota yine büyük zam geldi, benzin ve mazot kaç lira oldu güncel 7 mayıs 2020

güncel mazot ve benzin fiyatları 2020 7 mayıs perşembe

Benzine ve mazota yine büyük zam geldi, benzin ve mazot kaç lira oldu güncel 7 mayıs 2020
06 Mayıs 2020 Çarşamba 19:46

Dünyadaki petrol fiyatlarında inanılmaz düşüşler yaşanırken malesef benzin ve mazota bu gece yani saat 00,00 7 mayıs 2020 perşembeden itibaren zam yapıldı.

Hatırlarsanız daha bir hafta önce yine litre başına ciddi bir zam yapılmıştı!'

Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi

RESMİ AÇIKLAMADIR:

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş pompaya yansıyacak şekilde zam geldi. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Bugün de yine zam haberi geldi malesef akaryakıtta.Benzine litre başına 20 kuruş, mazota ise 27 kuruş zam geldi.Bu rakamlar gerçekten ciddi rakamlar.Bir deponun ne kadara dolduğunu bilenler, ceplerinden ne kadar daha ekstra ücret çıkacağını biliyorlardır.

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Zammın ardından İstanbul'da ortalama 5,31 TL'den satılan benzinin litresi 5,51 TL'ye çıkacak. Benzinin litresi Ankara'da 5,46 TL'den 5,66 TL'ye, İzmir'de ise 5,48 TL'den 5,68 TL'ye yükselecek.

İstanbul'da 5,00 TL'den satılan motorinin litresi 5,27 TL'ye yükselecek. Motorinin litresi Ankara'da 5,09 TL'den 5,36 TL'ye, İzmir'de ise 5,11 TL'den 5,38 TL'ye çıkacak.

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