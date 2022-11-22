Benzine üst üste ikinci indirim

Brent petrol fiyatında yaşanan sert düşüşün etkisiyle benzin fiyatlarına iki gün önce gelen indirimin ardından, benzine yeni bir indirim daha geldi.

19 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 0,75 TL indirim yapıldı.

Benzine yine indirim geliyor

Geçtiğimiz hafta benzine gelen 77 ve 75 kuruşluk indirimlerin ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,16 TL’lik bir indirim daha yapılacak.

Yapılan indirim cumartesi günü gece saatleri itibarıyla pompa fiyatlarına da yansıdı.

Benzine uygulanan 0,75 TL indirimin ardından, İstanbul Anadolu yakasında ortalama benzin fiyatı 21,18 TL oldu.

Benzin fiyatlarına en son iki gün önce 0,77 TL indirim yapılmıştı.

Motorin ve LPG grubunda ise fiyatlar değişmedi.

Böylelikle, İstanbul Anadolu yakasında ortalama motorin fiyatı 24,79 TL, LPG fiyatı ise 10,79 TL seviyesinde sabit kaldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, brent petrolün fiyatını tüm dünyada artırmıştı.

Üstüne bir de döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma son dönemde ise düşüş eğilimine geçti. Gelen indirimlere bir yenisi daha ekleniyor.

1,16 TL'lik bir indirim daha

Geçtiğimiz hafta 77 kuruşluk indirimin uygulandığı benzine, 18 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruşluk bir indirim daha gelmişti.

Şimdi ise yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,16 TL indirim bekleniyor.

Yeni fiyatlar ne olacak?

Buna göre bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,03 TL’ye, Ankara’da 20,19 TL’ye, İzmir’de TL’ye 20,20 TL’ye gerileyecek.

Öte yandan motorine de 15 Kasım Salı günü 1 lira 54 kuruş indirim geldi ve litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,79 TL'ye, Ankara'da 24,92 TL'ye, İzmir'de 24,96 TL'ye geriledi.