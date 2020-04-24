Benzine kaç lira zam geldi 24 nisan cuma 2020

Benzin neden süreklü düşüyor yükseliyor 2020,benzin kaç lira oldu 25 nisan cumartesi

Benzine kaç lira zam geldi 24 nisan cuma 2020
24 Nisan 2020 Cuma 16:36

Benzin fiyatlarında ne olduğunu bizde anlayamıyoruz, birkaç gün önce indirim, bir kaç gün sonra zam..

Sokağa çıkma yasağı ile karşı karşıya olduğumuz bu dönemde benzine malesef zam geldi.

BENZİNE TAM 30 KURUŞ ZAM !

Benzine bu gece yani 25 nisan cumartesiden itibaren 30 kuruş zam gelecek.Bu zam pompalara da anında yansıyacak.Sosyal medya da petrolün varil fiyatlarının olağanüstü düşmesine rağmen,ülkemizde bir düşüş yaşanmadığı gibi aksine neden zam yapılıyor gibi tepkiler var malesef.!

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK 2020

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 4,88 TL'den satılan benzinin litresi 5,17 TL'ye çıkacak. Benzinin litresi İzmir'de 4,99 TL'den 5,28 TL'ye, Ankara'da ise 4,98 TL'den 5,27 TL'ye yükselecek.

EPGİS'İN son dakika açıklamasından sonra vatandaşlar malesef benziklere de koşamıyor zam gelmeden depoyu doldurayım diye çünkü sokağa çıkma yasağı var.

kamusaati.com

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