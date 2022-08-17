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Benzine indirim, motorine zam yapılacak

Bu gece benzinin litre fiyatında 83 kuruşluk bir indirim beklenirken, motorine ise 76 kuruşluk zam yapılacak.

Benzine indirim, motorine zam yapılacak
Kamusaati
Kamusaati
17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:49

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.

Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,26 TL'lik fiyat artışı yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatlarındaki baş döndüren değişim

Yapılan son açıklamayla motorindeki fiyat artışı geri çekildi.

Bu kararın ardından yine motorin grubuna 79 kuruşluk zam yapılacağı duyuruldu.

Daha sonra 79 kuruşluk zam da geri alındı.

Benzinde 83 kuruşluk indirim, motorinde ise 76 kuruşluk zam yolda

Ancak bu gece yarısından itibaren yeni bir zam beklentisi oluştu.

Buna göre; motorin grubuna 76 kuruşluk bir zam gelecek.

Benzin fiyatlarında ise 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece 1 lira 10 kuruş zam yapıldı.

Zammın ardından bu sefer de 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Zam ve indirim sonrası fiyatlar ne olacak?

Benzine bu gece indirim gelmesi durumunda litre fiyatı İstanbul’da 20,33 TL’ye, Ankara’da 20,46 TL’ye, İzmir’de 20,45 TL’ye gerileyecek.

Motorine bu gece zam gelmesi durumunda litre fiyatı İstanbul’da 23,94 TL’ye, Ankara’da 24,05 TL’ye, İzmir’de 24,07 TL’ye yükselecek.

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 21,16 TL, Ankara’da 21,29 TL, İzmir’de 21,28 TL seviyesinde bulunuyor.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 23,18 TL, Ankara’da 23,29 TL, İzmir’de 23,31 TL seviyesinde bulunuyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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