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Benzine fiyatlarına yine zam geldi!

Benzin fiyatlarına zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası benzin fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı.

Benzine fiyatlarına yine zam geldi!
08 Haziran 2021 Salı 00:13

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası benzin fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Benzine 25 kuruş zam geldi. Yapılacak zam pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS, "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 08/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 25 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." İfadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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