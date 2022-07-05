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Benzine bu gece gelmesi beklenen zam iptal edildi

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzine beklenen 96 kuruş zam, brent petrolün yüzde 5'i aşan kaybıyla iptal oldu.

Benzine bu gece gelmesi beklenen zam iptal edildi
Kamusaati
Kamusaati
05 Temmuz 2022 Salı 21:25

Dövizdeki iniş ve çıkışlar devam ederken, küresel enerji piyasalarında fiyat değişikliği sürüyor.

Benzin fiyatları için de araç sahiplerini üzecek artış sinyali verildi...

Bugün sabah saatlerinde brent petrolün fiyatı 113 dolar seviyesinde ilerlerken, dalgalanmaların peşinden bir zam beklentisi daha oluştu.

Brent petrol de yüzde 5'lik gerileme

Ancak, edinilen son dakika bilgisine göre, brent petrolün fiyatı gün içerisinde 107,50 dolar seviyelerine geriledi.

Bu nedenle, 7 Temmuz çarşamba gününden itibaren pompaya yansıması beklenen 96 kuruşluk benzin grubu zammı iptal edildi.

Güncel fiyatlar

An itibarıyla geçerli olan akaryakıt fiyatları ise şu şekilde;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69, benzinin litresi ortalama 25,20, LPG litre fiyatı ise 10,70 liradan satılıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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