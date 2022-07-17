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Benzine 96 kuruş indirim bekleniyor

Dört gözle beklenen benzin fiyatlarında umut veren bir haber geldi. 19 Temmuz Salı günü itibariyle benzinde 96 kuruş indirim öngörülüyor.

Benzine 96 kuruş indirim bekleniyor
Kamusaati
Kamusaati
17 Temmuz 2022 Pazar 12:55

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını merakla takip ediyor.

Güncel fiyatlar

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,36 TL'den satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 23,65 TL...

96 kuruş indirim

Brent petrol 101,13 dolardan işlem görürken, sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatına 19 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere 96 kuruş indirim bekleniyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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