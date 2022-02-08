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Benzine 71 kuruş zam yapıldı

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 71 kuruş zam yapıldı.

Benzine 71 kuruş zam yapıldı
08 Şubat 2022 Salı 21:48

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 71 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 14,46 liradan 15,17 liraya, Ankara'da 14,56 liradan 15,27 liraya, İzmir'de ise 14,58 liradan 15,29 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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