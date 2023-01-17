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Benzine 60 Kuruş, Motorine 1 lira 5 kuruşluk zam

Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 5 kuruşluk zam yapıldı.

Benzine 60 Kuruş, Motorine 1 lira 5 kuruşluk zam
Kamusaati
Kamusaati
17 Ocak 2023 Salı 22:40

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE ZAM

Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 5 kuruşluk zam yapıldı.

Benzin fiyatında ise bugün gerçekleşen 67 kuruşluk zammın dışında bir değişiklik beklenmiyor. .

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,36 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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