Benzine 25, motorine 29 kuruş zam geldi 21 Eylül 2021

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 25, motorine ise 29 kuruş zam yaptı.

Dünyadaki petrol fiyatlarında inanılmaz düşüşler yaşanırken malesef benzin ve mazota bu gece yani saat 00,00 dan itibaren zam yapıldı.

Hatırlarsanız daha bir hafta önce yine litre başına ciddi bir zam yapılmıştı!'

Benzine 25 kuruş, motorine 29 kuruş zam geldi

RESMİ AÇIKLAMADIR:

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzine 20 kuruş, motorine ise 29 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Bugün de yine zam haberi geldi malesef akaryakıtta.Benzine litre başına 25 kuruş, mazota ise 29 kuruş zam geldi.Bu rakamlar gerçekten ciddi rakamlar.Bir deponun ne kadara dolduğunu bilenler, ceplerinden ne kadar daha ekstra ücret çıkacağını biliyorlardır.

17 kuruşun tamamı pompaya yansıyacak.