Benzine 25, motorine 29 kuruş zam geldi 21 Eylül 2021

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 25, motorine ise 29 kuruş zam yaptı.
Dünyadaki petrol fiyatlarında inanılmaz düşüşler yaşanırken malesef benzin ve mazota bu gece yani saat 00,00 dan itibaren zam yapıldı.
Hatırlarsanız daha bir hafta önce yine litre başına ciddi bir zam yapılmıştı!'
Benzine 25 kuruş, motorine 29 kuruş zam geldi
RESMİ AÇIKLAMADIR:
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzine 20 kuruş, motorine ise 29 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Bugün de yine zam haberi geldi malesef akaryakıtta.Benzine litre başına 25 kuruş, mazota ise 29 kuruş zam geldi.Bu rakamlar gerçekten ciddi rakamlar.Bir deponun ne kadara dolduğunu bilenler, ceplerinden ne kadar daha ekstra ücret çıkacağını biliyorlardır.
17 kuruşun tamamı pompaya yansıyacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın resmi açıklamasına göre bu gece itibariyle LPG oto gaza 17 kuruşluk zam gelecek. Toplamda 17 kuruşluk olan zammın tamamı pompaya zam yansıyacak. Son 6 ayda LPG'ye 1 liranın üzerinde zam gelmiş oldu.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, otogaz fiyatına zam yapıldığını duyurdu.
EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''10/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 17 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE ZAM YAPILMIŞTI
Doğalgazda temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 20,2 zam yapılmıştı. Yine elektrik fiyatlarına temmuz ayı içerisinde yüzde 15 zam kararı alınmıştı.