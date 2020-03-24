Benzinde Şok İndirim! LPG'den Hala Ses Yok

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasından yaklaşık 2 haftadır benzin fiyatlarındaki indirimlr ard arda devam ediyor...

Benzine, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yine 22 kuruş indirim yapılacak.

İKİ HAFTADA 4 İNDİRİM

İki hafta içerisinde benzine 4, motorine ise 3 defa büyük indirim geldi. Fakat çoğu vatandaş tarafından merakla beklenen LPG ye ise heniz bir indirim gelmemekle birlikte gizli zam yapılmaya devam ediyor.

Çoğu ilde 3.50 civarından stılan LPG ye benzine indirim geldikçe zam yapılıyor son fiyatı ise 3.80 lere kadar çıkan LPG için yetkilileri denetime ve göreve davet ediyoruz .

10 kuruş zam gelince 15 kuruş zam yapan 10 kuruş indirim gelldiğinde ise 5 kuruş civarı indirim yapanlarda tespit edilip en ağır cezalar verilerek bu istismarın ortadan kalması için devlet üst sınır belirlemelidir diyen vatandaşlar bunları denetlemeyen yetkililere çok kızgın..

Benzin Fiyatı Bu gece yarısından İtibaren 4.99 LİRADAN SATIŞA SUNULACAK

Bu gece gelecek şok indirim ile birlikte İstanbul'da litresi 5.21 liradan satılan benzinin, 22 kuruşluk indirim ardından litresi 4.99 liradan satışa sunulması bekleniyor.