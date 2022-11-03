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Benzin ve otogaza zam

4 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1,31 TL'lik, otogaza ise 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir artış yok.

Benzin ve otogaza zam
Kamusaati
Kamusaati
03 Kasım 2022 Perşembe 10:03

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki dalgalanmalar devam ediyor.

24 Şubat'ta başlayan Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye’de akaryakıt fiyatları bir iniyor, bir çıkıyor.

Benzin grubuna 1,31 TL'lik zam

Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

Bu kapsamda güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,33 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,37 liradan satılıyor...


Kaynak: Kamu Saati Özel
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