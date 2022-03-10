Benzin ve motorini 10 TL'ye düşürecek formül açıklandı

Akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. 6 gün üst üste zamlanan benzin ve motorin fiyatlarına indirim formülü açıklandı. Gazeteci Osman Arolat "KDV ve ÖTV‘den vazgeçilirse benzin ve motorin 10 TL'ye düşer" dedi.

Dünya Gazetesi yazarı Osman Arolat köşesinde "100 liralık akaryakıtın yaklaşık 60 lirası, ÖTV ve KDV. Akaryakıt zamlarına karşı tek çözüm KDV ve ÖTV‘den vazgeçmek olacak" dedi.

Akaryakıt fiyatlarına dolar kuru ve Brent petrol kaynaklı zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Yeni yılla birlikte Eşel Mobil Sisteminin kaldırılması yapılan zamların hepsinin pompaya yansımasına yol açtı.

1 Ocak'ta yapılan zamlarla birlikte benzin ve motorin ortalama 13 TL'ye LPG ise 8,76 TL'ye çıkmıştı. Aradan geçen 2 buçuk ayda benzin fiyatı 20.34 TL'ye motorin fiyatı ise 22.82 TL'ye çıktı. Geride kalmayan LPG ise 11 TL'yi zorlamaya başladı.

Mart ayında sadece benzine 3,74 TL, motorine 6 TL 71 kuruş zam yapıldı. Dün gece yapılan zam iptal edilmeseydi, toplamda benzinin litre fiyatı 4 TL 53 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 8 TL 96 kuruş artmış olacaktı.

Akaryakıt fiyatlarına her gün yapılan zamlar vatandaşı çileden çıkartırken, Dünya Gazetesi yazarı Osman Arolat indirim formülünü açıkladı.

Sektör kaynaklarından akaryakıt bayilerinden bilgi alan Arolat, akaryakıt zamlarına karşı tek çözümün KDV ve ÖTV‘den vazgeçmek olacağını vurguladı.

Arolat, "Her gün mazot ve benzine zam geliyor. Uzmanlara ve akaryakıt bayilerine sordum. Aldığım yanıt, "Artışın önüne geçmek için yapılacak tek şey devletin akaryakıtta ÖTV ve KDV’den vazgeçmesidir” oldu." dedi.

Vergi ve KDV'nin alınmaması durumunda akaryakıtın litresinin kaç TL'ye ineceği sorusuna yanıt veren uzmanlar, "”Vergiler düşünce litre fiyatı 10 liraya kadar iner” cevabını verdi.

Dünya Gazetesi yazarı Osman Arolat'ın yazısı şu şekilde:

"100 liralık akaryakıtın yaklaşık 60 lirası, ÖTV ve KDV. Akaryakıt zamlarına karşı tek çözüm KDV ve ÖTV‘den vazgeçmek olacak.

Döviz hızla yükseldikçe her gün mazot ve benzine zam geliyor. Bu da lojistik maliyetlerini artırıyor. Hemen her ürün ya zamlanıyor ya da zamlanmayı bekliyor. “Ne önlem alınabilir?” sorusunu uzmanlara ve akaryakıt bayilerine sordum. Aldığım yanıt, “Döviz böyle yükselirken, Ukrayna krizi nedeniyle dünyada petrol fiyatları artarken dışa bağımlılığımız yüzde 92,4 iken, biz petrolde oyun dışındayken, artışın önüne geçmek için yapılacak tek şey devletin akaryakıtta ÖTV ve KDV’den vazgeçmesidir” oldu.

FİYATI 10 TL'YE İNER

Bu açık cevap karşısında ikinci sorum şu oldu:

O zaman 22 TL olan akaryakıtın litresi kaça iner?

Uzmanlardan bu soruya aldığım yanıt, ”Vergiler düşünce litre fiyatı 10 liraya kadar iner” oldu.

Devlet 2020 yılında akaryakıttan 69,8 milyar TL ÖTV ve KDV türünden vergi geliri elde etmiş. 100 liralık akaryakıtın yaklaşık 60 lirası ÖTV ve KDV. Devlet akaryakıttan aldığı KDV ve ÖTV’yi üç ay almazsa yaklaşık 20- 25 milyar TL vergi azalması yaşayacağı anlaşılıyor.

Bu vergi indiriminin yapılması karşılığında akaryakıt fiyatlarının litresi 22 liralardan 10 liraya gerilerken, tüm ürünlerde taşımacılıktan gelen yük azalacak, özellikle gıda ürünlerinin fiyatlarında bir rahatlama olacaktır.

1 Eylül 2021’de dolar 8,30 seviyesindeyken akaryakıtın litresi 11,60 liraydı. Dolar günümüzde 14.65 TL, akaryakıtın da litresi ortalama 22 lira düzeyinde olunca, insanların akaryakıt fiyatlarındaki artış üzerine kafa yormamalarının mümkün olmadığını düşünüyorum.

Vatandaş gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de bu konuda kafa yormalı, vatandaşın önerdiği gibi hiç olmazsa üç ay süreyle akaryakıttaki KDV ve ÖTV gelirinden vazgeçmelidir.

“Bu gece akaryakıta zam gelecek“ denilirken, ekonomiyi yönetenlerin iyileştirici sonuçlar alacağına, bir vatandaş olarak inanmak istiyorum."