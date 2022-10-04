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Benzin ve motorine zam

5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.

Benzin ve motorine zam
Kamusaati
Kamusaati
04 Ekim 2022 Salı 10:56

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, bu da brent petrol fiyatlarını dalgalandırıyor.

Akaryakıt ücretleri; savaşla birlikte bir iniyor, bir çıkıyor.

İndirimlerin ardından bu sefer araç sahiplerini üzecek bir haber var…

Benzin ve motorine zam

Brent petrolün 89.40 dolar seviyelerine gelmesiyle birlikte, benzin ve motorine 5 Ekim Çarşamba gecesinden itibaren zam gelmesi bekleniyor.

Benzine 62 kuruş, motorine 1,10 TL zam

Yapılacak artışla birlikte benzin grubunde 62 kuruş, motorin grubunda ise 1,10 TL zam gelmesi öngörülüyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.25 liradan satılıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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