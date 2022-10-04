Benzin ve motorine zam

Çalışma hayatının neredeyse bütün alanlarına dokunan düzenlemeler için Ekim ayında çalışmalar hız kazanacak. Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona doğru yaklaşılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmada Ekim ayının önemli bir tarih olduğu belirtilirken kapsamlı çalışmalar için gözler Meclis'e çevrildi.