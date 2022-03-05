Benzin ve motorine yine zam geliyor 5 Mart 2022

07 MART 2022 PAZARTESİ AKARYAKITA ZAM BEKLENİYOR
Dün gece de benzine 53 kuruş, motorine 1 lira 33 kuruş zam gelmişti.
07 MART 2022 PAZARTESİ ZAM BEKLENİYOR
Son gelen zamlarle birlikte, 19,53 liradan satılan benzin ve Motorinin litresi 21 liraya yükselmişti.
Brent Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle pazartesi günü benzinde 57 kuruş, Motorinde 1,44 Kuruş yeni zamların gelebileceği belirtiliyor. Akaryakıt zamlarının, şubatta yüzde 54,44’e yükselen tüketici enflasyonunu daha da yukarı itmesi bekleniyor.