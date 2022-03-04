Benzin ve motorine yine zam geldi 4 Mart 2022

Bu gece motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam geldi. Dün gece de benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.

Savaşla birlikte petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam geldi.

Dün gece de benzine 53 kuruş, motorine 1 lira 33 kuruş zam gelmişti.

MOTORİN 20 TL’YE SATILACAK

Bu geceki zamla birlikte, Ankara’da ortalama 18,53 liradan satılan benzinin litre fiyatı 19,06 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 18,97 liraya, İzmir’de 19,08 liraya çıkacak.

Motorinin litresi Ankara ve İstanbul’da 20 liraya, İstanbul’da 19,92 liraya yükselecek.

Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle önümüzdeki günlerde yeni zamların gelebileceği belirtiliyor. Akaryakıt zamlarının, şubatta yüzde 54,44’e yükselen tüketici enflasyonunu daha da yukarı itmesi bekleniyor.