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Benzin ve motorine yine zam geldi 3 Mart 2022

Bu gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam geldi. Dün gece de benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.

Benzin ve motorine yine zam geldi 3 Mart 2022
Ömer
Ömer
03 Mart 2022 Perşembe 17:38

Savaşla birlikte petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam geldi.

Dün gece de benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.

MOTORİN 19 TL’YE SATILACAK

Bu geceki zamla birlikte, Ankara’da ortalama 17,53 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,06 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 17,97 liraya, İzmir’de 18,08 liraya çıkacak.

Motorinin litresi Ankara ve İstanbul’da 19 liraya, İstanbul’da 18,92 liraya yükselecek.

Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle önümüzdeki günlerde yeni zamların gelebileceği belirtiliyor. Akaryakıt zamlarının, şubatta yüzde 54,44’e yükselen tüketici enflasyonunu daha da yukarı itmesi bekleniyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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