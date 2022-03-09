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Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildi 10 Mart 2022

Akaryakıt ürünlerine bu gece 10 Mart 2022 de yapılacak zam iptal edildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorine yapılan son zammın ürün fiyatyarının büyük oranda düşüş göstermesi nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildi 10 Mart 2022
Ömer
Ömer
09 Mart 2022 Çarşamba 21:14

Benzin ve motorine yapılan ve 10 Mart 2022'den itibaren geçerli olacağı duyurulan fiyat artışı iptal edildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinde 0,79 ve motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamların, ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiğini açıkladı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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