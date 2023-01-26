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Benzin ve Motorine indirim

27 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin ve motorin grubunda 60 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.

Benzin ve Motorine indirim
Kamusaati
Kamusaati
26 Ocak 2023 Perşembe 14:31

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma sürüyor.

Bu durum akaryakıtta iniş ve çıkışa da neden oluyor.

24 Şubat'ta başlayan savaşla birlikte akaryakıt sektöründe de sık sık indirim ve zamlar yapıldı.

Hafta içinde üst üste gelen zamlardan şikayetçi olan sürücülere, bu kez sevindirici haber geldi.

60 kuruşluk indirim

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorine indirim geliyor.

27 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzine ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,71 liradan satılıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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