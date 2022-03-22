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Benzin ve motorine dev zam geliyor!

Bugün gece, Benzin ve motorine 2 liraya yakın zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatına 2 liraya yakın zam geliyor.

Benzin ve motorine dev zam geliyor!
Ömer
Ömer
22 Mart 2022 Salı 11:29

Benzin ve motorine petrol fiyatına ve dolar kurunun artması sonrası büyük zam geliyor.

BU GECE FİYATLAR ARTIYOR

Bu gece yarısından itibaren

---*Benzine 1 lira 60 kuruş,

---*Motorine 1 lira 62 kuruş zam geliyor.

ZAM SONRASI İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul’da 19,70 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,25 TL’ye çıkacak.

Ankara ve İzmir'de ise benzinin fiyatı 19,80 TL'ye motorin ise 22,36 olacak.

Öte yandan geçen hafta 100 doların altını gören Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, bugün 119 dolara ulaştı. Benzin ve motorin ise brent tipi ham petrolün varil fiyatı düştüğünde Genova'daki borsa işlem değerinin fırlaması ile vatandaşa indirim olarak çok yansımamıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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