Benzin ve motorine Cumatersi günüde zam geliyor 28 Mayıs 2022

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 27 Mayıs 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarına olan tepkisini arttırmış durumda hemen hemen 2 güne bir fiyat değişikliğinin olması vatandaşları çileden çıkardı. 28.05.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 70 kuruş, Motorin grubunda 97 kuruş fiyat artışı bekleniyor. BENZİN VE MOTORİNE ZAM Dün gelen ve gece yarısından itibaren pompaya yansıyan değişiklikle motorin grubunda 1,38 TL benzin grubunda 1,43 TL fiyat artışı yapılmıştı gün geçmediki yeni zam haberiyle karşılaştık. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 70 kuruş, Motorin grubunda 97 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,43 liradan satılıyor. Benzinin litresi ortalama 24,31 satılıyor. LPG litre fiyatı ise 11,62 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

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