0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0

Benzin ve motorine bu kez zam geliyor

Akaryakıta gelen art arda indirimlerin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi sonrası pazartesi gece yarısından itibaren motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine ise 43 kuruş zam bekleniyor.

Benzin ve motorine bu kez zam geliyor
Kamusaati
Kamusaati
06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:11

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü akaryakıta çifte indirim gelmiş ve benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin 91 kuruş, 25 Nisan tarihinde ise motorinin litresi 47 kuruş düşmüştü. Bunun ardından akaryakıta bir indirim daha geldi ve motorinin fiyatı önce 1.30 lira ve ardından 49 kuruş geriledi.

Ancak yurt dışı fiyatlardaki artış benzin ve motorinde zamma dönüyor. Bu kapsamda Pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Ceviz büyüklüğündeki dolunun vurduğu ilimizde milyonlarca liralık zarar var
Ceviz büyüklüğündeki dolunun vurduğu ilimizde milyonlarca liralık zarar var
0
Kılıçdaroğlu'nun kaseti yayınlandı mı?, HDP Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istekleri belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun kaseti yayınlandı mı?, HDP Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istekleri belli oldu
0
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.