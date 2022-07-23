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Benzin ve Motorine 25 Temmuz Pazartesi İndirim Gelecek mi?

Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 92 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor.

Benzin ve Motorine 25 Temmuz Pazartesi İndirim Gelecek mi?
Kamusaati
Kamusaati
23 Temmuz 2022 Cumartesi 13:14

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla birlikte döviz kurlarındaki artış sonrası akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Brent petroldeki düşüş ise benzin ve motorine indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Motorine 92 kuruşluk indirim geliyor

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorinin litre fiyatına 25 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim gelecek.

Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Üç büyükşehirde motorinin litre fiyatı

Pazartesi gecesi gelecek indirimle birlikte, motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,46 TL’ye, Ankara’da 24,57 TL’ye ve İzmir’de 24,59 TL’ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,72 TL, Ankara ve İzmir’de 22,84 TL seviyesinde bulunuyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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