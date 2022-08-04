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Benzin ve motorin fiyatlarında indirim

Brent petroldeki gerileme sonrası, benzinin litresine 1 lira 5 kuruş, motorine ise 75 kuruş indirim geliyor.

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim
Kamusaati
Kamusaati
04 Ağustos 2022 Perşembe 19:05

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

OPEC'in petrol arzını artırma kararının ardından 97 dolarında altına gerileyen petrol fiyatları sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu.

Beklenen indirim haberi geldi.

Benzin ve motorine indirim

Sektörel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, benzine 1.05 TL, motorine 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirimlerin bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacağı iddia ediliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları (4 Ağustos 2022)

-İstanbul

Motorin litre fiyatı 24,53 TL

Benzin litre fiyatı 22,25 TL

LPG litre fiyatı 10,21 TL

-Ankara

Motorin litre fiyatı 24,64 TL

Benzin litre fiyatı 22,38 TL

LPG litre fiyatı 10,53 TL

-İzmir

Motorin litre fiyatı 24,59 TL

Benzin litre fiyatı 22.38 TL

LPG litre fiyatı 10,33 TL


Kaynak: Kamu Saati Özel
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