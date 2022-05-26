Benzin ve motorin fiyatları son durum! Benzin ve motorin litre fiyatı 2022 ne kadar kaç TL olacak?

Benzin ve motorin litre fiyatı 2022 yılında en çok takip edilenler arasında yer alıyor. Küresel düzeyde artan petrol fiyatları ve Fed yönlü dolar endeksindeki yükseliş nedeniyle benzin ve motorine zam bekleniyor. Rusya Ukrayna Savaşı sonrası artan enerji krizi dünyayı sallamaya devam ederken, araç sahipleri 'Benzin ve motorin litre fiyatı bugün ne kadar kaç TL' sorusuna cevap arıyor. İşte gece yarısından itibaren geçerli olacak İstanbul dahil 3 büyükşehirde benzin ve motorin litre fiyatı...

Petrol fiyatları ve dolar endeksindeki oynaklık benzin ve motorin fiyatları için hareketlilik yarattı. Fed'in para politikasında değişiklik yapması sonrası dolar endeksi 20 yılın zirvesini test ederken, Rusya Ukrayna Savaşı sonrası bozulan enerji emtia krizi petrol fiyatlarında güçlü seyre neden oluyor. Bununla berabe akaryakıt pompa fiyatları değişiyor. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine zam bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatları için zam gündeme geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzine 1,43 TL, motorine 1,38 TL zam gelmesi bekleniyor.

POMPA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Güncel pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litresi 22,08 lira, benzinin litresi 22,86 lira, LPG'nin ise 11,25 liradan satılıyor.

Yeni benzin ve motorin fiyatları sonrası bayiler akaryakıt pompa fiyatlarını güncelleyecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin litre fiyatı bugün ne kadar?

İstanbul'da benzin litre fiyatı 22,87 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,01 TL